Etiyopya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek

Etiyopya, tüm Afrika ülkelerinin vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.

Etiyopya Turizm Bürosundan yapılan açıklamada, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarının başkent Addis Ababa'daki Bole Havalimanına varışlarının ardından turist vizesi alabileceği ifade edildi.

Afrika ülkelerinin yanı sıra 30'dan fazla ülke vatandaşının da kapıda vize uygulamasından yararlanabileceği aktarılan açıklamada, ayrıca turizm sektörü için yeni teşvik paketinin hazırlandığı belirtildi.

Daha önce Ruanda ve Senegal gibi ülkeler tüm Afrikalılara kapıda vize kolaylığı getirmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Etiyopya'yı her yıl yaklaşık 1 milyon turist ziyaret ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş