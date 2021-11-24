Etiyopya, TPLF'nin 12 üst düzey komutanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ADDİS Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) 12 üst düzey komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Etiyopya İletişim Hizmetleri Bakanı Legesse Tulu, Bati ve Kemisse cephelerinde yapılan operasyonla TPLF'nin 12 komutanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Son iki günde yapılan operasyonlarda öldürülenlerin vatana ihanetten aranan kişiler olduğunu ifade eden Tulu, bu kişilerin isimlerini açıklamadı.

Bu arada, etkisiz hale getirilenlerin Etiyopya ordusunu terk ederek TPLF saflarına katılan askerler olup olmadığı bilinmiyor.

Başbakan Abiy Ahmed'in bugün, TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirilmişti.

Ahmed'in yetkilerini devralan Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, başkent Addis Ababa'dan hükümeti yönetmeye devam edecek.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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