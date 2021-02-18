Etiyopya, Tigray için ülke çapında "yardım kampanyası" başlattı
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Etiyopya, Tigray için ülke çapında "yardım kampanyası" başlattı

18.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:24
Etiyopya, Tigray için ülke çapında

ADDİS Etiyopya, ülkenin Tigray eyaletindeki çatışmalardan zarar gören halk için ülke çapında yardım kampanyası başlattı.

ADDİS Etiyopya, ülkenin Tigray eyaletindeki çatışmalardan zarar gören halk için ülke çapında yardım kampanyası başlattı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in eyalet ve şehir yöneticileriyle düzenlediği toplantıda, Tigray Geçici Yönetimi için ulusal çapta yardım kampanyası başlatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm ülkenin, Tigray eyaletinin yeniden inşası için gerekli maddi desteği sağlayacağı ve eyaletlerin araç, ekipman, ambulans, ilaç ve para yardımında bulunacağı aktarıldı.

Başbakan Ahmed, açıklamada, toplumun tüm kesimlerine kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Bölgedeki çatışmalardan ötürü şimdiye kadar yüz binlerce kişi yerinden olurken, 60 binden fazla Etiyopyalı da Sudan'a sığındı.

Çatışmalar sürüyor

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler (BM), bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Ülke meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) yayımladığı son raporda, geçen 2 ayda Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro hastanelerine 108 tecavüz vakasının bildirildiğini açıklamıştı.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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