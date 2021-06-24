Etiyopya, Tigray bölgesinde sivillere yönelik hava saldırısı iddialarını reddetti

ADDİS Etiyopya, ülkenin kuzeyinde sivillere yönelik hava saldırısı yapıldığına dair iddiaları reddetti.

ADDİS Etiyopya, ülkenin kuzeyinde sivillere yönelik hava saldırısı yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF) Sözcüsü Colonel Getnet Adane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarının, sivil kıyafetler giyerek Togogo bölgesinde konuşlu Etiyopya askerlerine saldırmak istediğini belirtti.

Hava saldırısının yapıldığı bölgenin iddia edilenin aksine pazar yeri olmadığını söyleyen Adane, "Hava saldırısında hiçbir sivil hayatını kaybetmedi." ifadesini kullandı.

Adane, sivillere yönelik saldırı olduğuna dair iddiaları sert dille kınadı.

Saldırı sırasında yaralanan TPLF militanlarının tedavi merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Adane, TPLF'nin ulusal ve uluslararası alanda destek sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 22 Haziran'da bir köy pazarının bombalanması sırasında onlarca sivilin öldüğü veya yaralandığı iddia edilmişti.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak