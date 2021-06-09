Etiyopya: Tigray bölgesinde "kıtlık" riski bulunmuyor
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Etiyopya: Tigray bölgesinde "kıtlık" riski bulunmuyor

Etiyopya: Tigray bölgesinde 'kıtlık' riski bulunmuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya hükümeti, yaklaşık 5,5 milyon kişinin yaşadığı Tigray bölgesinde "kıtlık" riski olmadığını bildirdi.

ADDİS Etiyopya hükümeti, yaklaşık 5,5 milyon kişinin yaşadığı Tigray bölgesinde "kıtlık" riski olmadığını bildirdi.

Etiyopya Hastalık Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tigray'da kıtlık ilan edilecek bir durum yok." ifadesini kullandı.

Tigray bölgesinin yüzde 70'inin ekilebilir arazilere sahip olduğuna dikkati çeken Kassa, bölgedeki yaklaşık 4,5 milyon kişinin acil yardımlarla desteklendiğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı açıklamada, Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuştu.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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