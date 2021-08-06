Etiyopya, tarihi Lalibela kentini kaybettiğini reddetti
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Etiyopya, tarihi Lalibela kentini kaybettiğini reddetti

Etiyopya, tarihi Lalibela kentini kaybettiğini reddetti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentini ele geçirdiğini yalanladı ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Etiyopya, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentini ele geçirdiğini yalanladı ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Amhara Eyaleti Sözcüsü Gizachew Muluneh, yaptığı açıklamada, federal ordunun ve Amhara Özel Kuvvetlerinin Lalibela kentini savunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Lalibela'ya giren TPLF güçlerinin 3 cepheden yoğun ateşe tutulduğunu kaydeden Muluneh, halkın sahte propagandalara inanarak bölgeyi terk etmemesini istedi.

Muluneh, çok sayıda TPLF üyesinin de esir alındığını ileri sürdü.

TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor

TPLF'ye yakın yerel medya kaynakları, dün kentin kontrol altına alındığını duyururken, AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da yaşananları doğrulamıştı.

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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