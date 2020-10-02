Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz

02.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:48
Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz

Etiyopya, Suudi Arabistan'daki gözaltı merkezlerinde "insanlık dışı koşullarda tutuldukları" ileri sürülen düzensiz göçmen vatandaşlarının durumunun iyileştirilmesi için çalışıldığını duyurdu.

Etiyopya, Suudi Arabistan'daki gözaltı merkezlerinde "insanlık dışı koşullarda tutuldukları" ileri sürülen düzensiz göçmen vatandaşlarının durumunun iyileştirilmesi için çalışıldığını duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) bugün yayınladığı raporla yeniden gündeme gelen düzensiz göçmenlerin ülkeye geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, salgının başından bu yana ilk aşamada 3 bin 500 Etiyopyalının ülkeye geri getirildiği, ikinci aşamada ise yaklaşık 1000 kişinin ülkesine döndüğü kaydedildi.

Etiyopyalıların insan hakları ihlallerine uğradıklarına ilişkin çok sayıda haberin olduğu belirtilen açıklamada, "Suudi Arabistan'la birlikte iddiaların açığa çıkarılması ve gözaltı merkezlerindeki durumun iyileştirilmesi için çalışıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 2017'den bu yana 400 binden fazla Etiyopyalının Suudi Arabistan'dan tahliye edilerek ülkeye getirildiğine de yer verildi.

"Ölüm ve hastalıkla yüz yüzeler"

Uluslararası Af Örgütü, bugün yayınladığı raporunda, gözaltı merkezlerinde kalan kişilerle görüşüldüğünü, düzensiz göçmenlerin aşırı kalabalık koğuşlarda kapalı tutulduğunu ve ölüm ve hastalıkla yüz yüze olduklarını aktarmıştı.

İngiliz The Telegraph gazetesi, ağustos ayında, gözaltı merkezindeki tutuklulardan edindiği fotoğrafları paylaşarak buranın Libya'daki köle pazarlarını andırdığını yazmıştı. Gazetenin fotoğraflarında, onlarca kişinin tek bir odada yarı çıplak halde tutulduğu görülmüştü.

Her yıl binlerce Etiyopyalı çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşarak buradan da kaçak yollarla Suudi Arabistan'a geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdulhekin Ayhan
Magazin Şehrazat Esra Erol Hazal Kaya Hülya Avşar
Spor Erol Bulut Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya: Suudi Arabistan'daki vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 18:56:47. #1.14#
title