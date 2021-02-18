Etiyopya: Sudan ordusu iki halkı savaşa sürüklüyor

Etiyopya, sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'ı sert dille kınayarak, Sudan ordusunun iki ülkeyi savaşa sürüklediğini belirtti.

Etiyopya, sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'ı sert dille kınayarak, Sudan ordusunun iki ülkeyi savaşa sürüklediğini belirtti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan hükümetine yönelik sert ifadeler kullanılarak, nedensiz bir savaşın her iki ülke halkına da zarar vereceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sudan ordusunun iki kardeş halkı nedensiz bir savaşa sürükleme teşebbüsü ciddi bir hata." değerlendirmesinde bulunularak, Sudan halkından hükümetlerinin üçüncü bir tarafın çıkarlarına hizmet ettiğini görmesi istendi.

Afrika ülkelerine Sudan hükümetine sınır sorununun barışçıl çözümü için tavsiye vermesi çağrısında bulunulan açıklamada, Sudan tarafının sorunun çözümü için kurulan mekanizmaları bozduğu ve küçümsediği ifade edildi.

Açıklamada, Sudan hükümeti en güçlü şekilde kınanarak, savaşın muazzam ölçüde yıkıcı sonuçlarının olabileceği hatırlatıldı.

Etiyopyalı üst düzey bir diplomat, Ocak 2021'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Sudan ile Etiyopya arasında savaş çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda sınır hattındaki Faşka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık'ta geri aldığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede, güvenlik güçlerinin kendi topraklarında faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta, Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş