Etiyopya, Sudan'ın Hedasi Barajı sorununun çözümüne dönük "ara bulucu" talebini reddetti
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Etiyopya, Sudan'ın Hedasi Barajı sorununun çözümüne dönük "ara bulucu" talebini reddetti

17.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 02:53
Etiyopya, Sudan'ın Hedasi Barajı sorununun çözümüne dönük

Etiyopya hükümeti, Nil Nehri üzerinde inşa edilen Hedasi Barajı nedeniyle Mısır ve Sudan ile yaşanan siyasi krizin çözümü için Sudan'ın, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD ve Afrika Birliğinden resmi olarak ara bulucu olmasını istemesine karşı çıktı.

Etiyopya hükümeti, Nil Nehri üzerinde inşa edilen Hedasi Barajı nedeniyle Mısır ve Sudan ile yaşanan siyasi krizin çözümü için Sudan'ın, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD ve Afrika Birliğinden resmi olarak ara bulucu olmasını istemesine karşı çıktı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nil Nehri ile ilgili soruna uluslararası alandan müdahale edilmesine karşı olduklarını söyledi.

Afrika Birliğinin (AfB) yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mufti, "Etiyopya, Sudan ve Mısır tarafından Hedasi Barajı ile ilgili yürütülen üçlü görüşme ara bulucular arasında değil üç ülke arasında çözülmelidir." dedi.

Mufti, Afrika Birliğine saygı duyduklarını vurgulayarak, Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Mufti'nin bu açıklaması, Nil Nehri sorununun çözülmesi için Sudan'ın, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve AfB'den ara bulucu olmasını resmi olarak talep etmesi sonrası geldi.

Nil'deki Hedasi Barajı sorunu

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın barajla ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaşmıştı.

Mısır, Sudan'ın, krizin çözümü için AfB, ABD, AB ve BM liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine destek vermişti.

Etiyopya ise ortak anlaşma sağlanmasa da temmuz ayında barajın ikinci kez dolumunu gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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