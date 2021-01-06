Etiyopya Sudan'ı topraklarını işgal etmekle suçladı
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Etiyopya Sudan'ı topraklarını işgal etmekle suçladı

06.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:57
Etiyopya Sudan'ı topraklarını işgal etmekle suçladı

Etiyopya, Sudan'ı kuzeybatı sınırındaki topraklarını işgal etmekle suçladı.

Etiyopya, Sudan'ı kuzeybatı sınırındaki topraklarını işgal etmekle suçladı.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söyledi.

Sudan'ın Etiyopya topraklarına girmesinin Etiyopyalı çiftçilerin tarım ürünlerinin zarar görmesine ve insanların yerinden olmasına yol açtığını kaydeden Endris, Sudan'ı ikili anlaşmaya uymaya çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçen hafta ülkesinin Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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