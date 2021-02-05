Etiyopya, Sudan'a kaçan 60 bin vatandaşını geri getirecek

Etiyopya, kuzeydeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınan vatandaşlarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı (ARRA) yaptığı açıklamada, Tigray'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon sonrası bölgeden kaçan mültecilerin dönüşü için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dışişleri Bakanlığıyla ortak çalışma yürütüldüğünü belirtti.

ARRA, sayıları 60 bini geçen Etiyopyalının yurda dönüşünün sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Tigray'daki kriz yüzünden duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Blinken, daha fazla insanın hayatını kaybetmesini engellemek üzere insani yardımların bölgeye girişine sorunsuz şekilde izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Addis Ababa hükümeti, bir dönem Tigray eyaletini yöneten TPLF liderlerini yakalamak için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş