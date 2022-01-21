Etiyopya son 6 ayda kahve ihracatından 578 milyon dolar gelir elde etti

Kahvesi ile meşhur olan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın son 6 aydaki kahve ihracatından 578 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Kahvesi ile meşhur olan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın son 6 aydaki kahve ihracatından 578 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Etiyopya Kahve ve Çay Kurumu Müdür Yardımcısı Shefi Ömer, basına yaptığı açıklamada, son 6 ayda 148 ton kahve ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

Ömer, Etiyopya'nın kahve ihracatından son 6 ayda 578 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Çin'in ilk kez Etiyopya tarafından en fazla kahve ihraç edilen ülkeler arasına girdiğini vurgulayan Ömer, Etiyopya'nın her geçen gün kahve ihraç kapasitesini artırdığını kaydetti.

Ülke ekonomisi için son derece önemli olan kahve sektöründe yaklaşık 15 milyon Etiyopyalı çalışıyor.