Etiyopya saldırı hazırlığındaki Eş-Şebab ve DEAŞ üyelerini gözaltına aldı

21.09.2019 23:56

ADDİS Etiyopya, saldırı hazırlığı yapan çok sayıda DEAŞ ve Eş-Şebab üyesinin güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı.

Ülkenin yarı resmi medya organı FANA'nın Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisine (NISS) dayandırdığı haberine göre, başkent Addis Ababa'nın yanı sıra Oromiya ve Somali eyaletlerinde çok sayıda DEAŞ ve Eş-Şebab üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden bazılarının başkentte bazı otellere ve kamusal alanlara saldırı düzenlemek için planlar yaptığı aktarılırken, bazılarının ise belirlenen potansiyel hedeflerin etrafında fotoğraf çekerek istihbarat çalışması yaptığı ifade edildi.

Somali'de Eş-Şebab'a karşı mücadele yürüten Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) önemli kısmını Etiyopyalı askerler oluştururken, Etiyopya'nın Somali'yle olan ikili anlaşmaları kapsamında bu ülkede çok sayıda askeri birliği bulunuyor.

Kaynak: AA