Etiyopya ordusu, Sudan'dan ülkeye sızan silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Etiyopya ordusu, Sudan'dan ülkeye sızan silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Etiyopya ordusu, Sudan'dan ülkeye sızan silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destek vermek için Sudan'dan ülkeye giren silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destek vermek için Sudan'dan ülkeye giren silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Tesfaye Ayalew, Kasım 2020'de başlatılan operasyon sonrası Sudan'a kaçan ve TPLF'ye destek için Humera'dan ülkeye girmeye çalışan isyancıların öldürüldüğünü ya da gözaltına alındığını belirtti.

Toplam 320 kişiden bazılarının teslim olduğunu aktaran Ayalew, operasyonda çok sayıda silah ve uydu telefonunun da ele geçirildiğini ifade etti.

"Sudanlı generallerin gönderdiği gizli anlaşma ortaya çıktı"

Bu grupların TPLF liderlerini Etiyopya'dan çıkarmayı amaçladığını kaydeden Ayalew, operasyon sırasında Sudanlı generallerin TPLF'ye gönderdiği gizli bir askeri anlaşma metninin de ortaya çıkarıldığını ileri sürdü.

Sınırdaki Faşka bölgesi ve Hedasi Barajı krizinden ötürü Etiyopya'yla karşı karşıya gelen Sudan, TPLF'ye destek verdiği iddialarını reddetmişti.

Terör örgütü listesine alındı

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde başat güç olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıldır TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı ay başında onamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Etiyopya ordusu, Sudan'dan ülkeye sızan silahlı grupların etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 20:53:04. #1.16#

title