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Etiyopya ordusu isyancıların askeri eğitim merkezini hava saldırısıyla vurdu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya ordusu isyancıların askeri eğitim merkezini hava saldırısıyla vurdu

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) ait askeri eğitim merkezine hava saldırısı düzenledi.

Etiyopya FANA televizyonunun haberine göre saldırı, ülkenin kuzeyindeki Adi Hageray bölgesinde yapıldı.

Saldırıda, Adi Hageray bölgesindeki TPLF'ye ait bir askeri eğitim merkezi imha edildi.

Merkezde, TPLF üyelerinin askeri eğitim aldığı bildirildi.

Etiyopya Hava Kuvvetleri, son günlerde düzenlediği hava saldırılarıyla TPLF'ye ait cephanelik, askeri eğitim merkezi, silah ve askeri malzeme üretim merkezlerini hedef alıyor.

Aylar sonra hava saldırıları yeniden başladı

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), bazı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu, karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

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