Etiyopya ordusu destekli milisler Sudan sınır hattına saldırdı: 2 ölü, 9 yaralı
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Etiyopya ordusu destekli milisler Sudan sınır hattına saldırdı: 2 ölü, 9 yaralı

Sudan, Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinde sınır hattına düzenlediği saldırıda biri asker iki kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Etiyopya ordusu destekli milisler Sudan sınır hattına saldırdı: 2 ölü, 9 yaralı
29.05.2020 02:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 02:31

Sudan, Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinde sınır hattına düzenlediği saldırıda biri asker iki kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Amir Muhammed Hasan, yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun desteklediği milislerin doğudaki Kadarif eyaletinin Faşka bölgesinde sınır köylerine düzenlediği saldırıda bir yüzbaşı ile bir çocuğun hayatını kaybettiğini, altısı asker dokuz kişinin yaralandığını belirtti.

Etiyopyalı milislerin son birkaç gündür Sudan topraklarına sızarak bölgedeki çiftçilerin tarlalarına da zarar verdiğini ifade eden Hasan, takviye birliklerin intikalinin ardından milislerin bölgeden çekildiğini, olaylarda bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi.

Sudan ordusunun sorunun müzakerelerle çözülmesi için sabırlı davrandığını dile getiren ordu sözcüsü, sayı vermeden Etiyopya ordusu ve milislerden de yaralılar olduğunu kaydetti.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Sudan, sınır anlaşmazlığının giderilmesi için Etiyopya ile kurdukları ortak komitenin ekim ayında çalışmalarına başlayıp gelecek yılın ortalarına doğru sınır hattını belirleyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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