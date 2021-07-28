Etiyopya'nın Yardım Meleği Beyza Doruk; Yetim Gülerse Dünya Güler

Beyza Doruk, internet dünyasında 'Suu Sever' adıyla ve yaptığı yardım çalışmalarıyla tanınıyor. Yönetim kadrosunda bulunduğu Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği ile dünyanın en fakir ülkelerinden Etiyopya'ya sık sık yardım malzemesi götüren Doruk, "Zaman zaman aksilikler yaşıyoruz ama oradaki çocukların gözlerinde gördüğümüz mutluluk her şeye değer" diyor.

Afrika kıtasında bulunan Etiyopya, dünyanın en fakir ülkelerinden. Halkı büyük bir susuzluk sorunuyla mücadele ediyor ve sağlıksız yaşam koşullarından en büyük zararı küçük çocuklar görüyor. İnternette 'Suu Sever' adıyla tanınan ve kendini yardım faaliyetlerine adayan Beyza Doruk da başta çocuklar olmak üzere Etiyopya halkı için gönüllü olarak çalışıyor. Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği'nin (İBS) icra kurulunda görev alan Doruk, bölgede yaşayan ihtiyaç sahipleri için sık sık yardım topluyor.

Vesile Olabildiğim İçin Çok Mutluyum

Instagram'da 246 bin takipçisi bulunan Beyza Doruk'un en büyük destekçisi de internetteki sevenleri. Takipçilerinin bağışlarıyla Etiyopya'da su kuyusu açtıran Doruk, İBS ile çalışmaları sırasında zaman zaman engellerle karşılaşsalar da yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söylüyor: "Allah rızası için çıktığımız bu yolda her türlü riski göze aldık. Bin bir türlü aksilikle uğraştık ama sonuç; dua eden kalpler. Sevenlerimizin hayırlarınızı ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdık. Buna vesile olabildiğim için çok mutluyum. Bugüne kadar Etiyopya'da çok yetim güldürdük, yaşlı sevindirdik. Evlerine erzak giren insanlardan çok dua aldık. Allah tüm takipçilerimden razı olsun. Duyarsız kalmıyor, hassasiyet gösteriyorlar. İyi ki varlar."

Çocuklarla Beraber Geçen Vakit Ruhu İyileştirir

Beyza Doruk'un çıktığı bu yolda en büyük sevinci ise yardım eli uzattığı çocukların gözlerinde gördüğü mutluluk: "Oradaki çocukların bizi gördüklerinde yaşadıkları sevinci anlatmaya kelimeler yetmez. Sadece bir şeker verdiğimizde bile gözlerinde gördüğümüz mutluluğa herkesin şahit olmasını o kadar çok isterdim ki. Sadece bir şeker; dünyaları vermişsin gibi. Yetim gülerse dünya güler derler. Çocuklarla beraber geçen vakit de ruhu iyileştirir. Bunları yaşayabildiğim için çok mutluyum."

Kaynak: Bültenler