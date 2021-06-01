Etiyopya'nın Tigray eyaletinde nüfusun yüzde 91'i acil gıda yardımına muhtaç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde nüfusun yüzde 91'i acil gıda yardımına muhtaç

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde nüfusun yüzde 91'i acil gıda yardımına muhtaç
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birlemiş Milletler (BM), Etiyopya'da isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde halkın yüzde 91'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

Birlemiş Milletler (BM), Etiyopya'da isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde halkın yüzde 91'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında başlayan çatışmalardan ötürü bölgede nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, yıl sonuna kadar 203 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İnsani yardım görevlisi öldü

Öte yandan, bölgede İtalyan sivil toplum örgütü için çalışan bir insani yardım görevlisinin öldüğü belirtildi.

Uluslararası Halkların Kalkınma Komitesinden (CISP) yapılan açıklamada, yıllardır kurum için çalışan Negasi Kidane'nin iki ateş arasında kalması sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten TPLF'nin hükümet güçlerine saldırması sonrası başlatılan operasyon, çok sayıda üst düzey isim yakalanmasına rağmen sürüyor.

Eyaletin farklı bölgelerinde halen çatışmalar yaşanırken, uluslararası insan hakları örgütleri, Addis Ababa hükümeti ve destekçisi Eritre'ye tecavüz ve katliam gibi suçlamalar yöneltiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Etiyopya'nın Tigray eyaletinde nüfusun yüzde 91'i acil gıda yardımına muhtaç - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:12:15. #1.16#

title