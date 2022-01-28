Etiyopya'nın Tigray eyaletinde halkın yüzde 40'ı açlıkla yüz yüze

Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde 15 aydır süren çatışmalardan ötürü nüfusun yüzde 40'ının acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tigray'da yapılan saha araştırmasında halkın yüzde 83'ünün gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Eyaletteki nüfusun yüzde 40'ının yetersiz besinden ötürü şiddetli açlıkla yüz yüze olduğu aktarılan açıklamada, aralık ortasından bu yana eyalete hiç yardım konvoyunun girmediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, çatışma ve güvensiz ortamın hem WFP hem de diğer yardım örgütlerinin bölgeye ulaşma mücadelesini akamete uğrattığı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti bugün bölgeye gönderdiği yardım tırlarının isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) saldırılarından ötürü geri döndüğünü açıkladı.

Son olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi eylülden bu yana ilk kez sağlık malzemeleri taşıyan uçağı çarşamba bölgeye gönderdiğini duyurmuştu.

Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.