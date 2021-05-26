Etiyopya'nın Tigray eyaletinde geçici hükümet mensubu 22 kişi ayrılıkçıların saldırısında öldü
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Etiyopya'nın Tigray eyaletinde geçici hükümet mensubu 22 kişi ayrılıkçıların saldırısında öldü

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde geçici hükümet mensubu 22 kişi ayrılıkçıların saldırısında öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde kurulan geçici hükümet mensubu 22 sivilin, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde kurulan geçici hükümet mensubu 22 sivilin, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Tigray bölgesinde 46 sivil hükümet mensubu, ayrılıkçı TPLF mensupları tarafından saldırıya uğradı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Doğruluk Kontrolü biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ayrılıkçıların, Tigray eyaleti geçici hükümeti mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, geçici hükümet mensubu 20 kişiyi kaçıran TPLF üyelerinin saldırısında hükümet mensubu 22 kişinin öldürüldüğü, 4'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TPLF mensuplarının bölgedeki kamu binalarını ve evleri de hedef aldığı ifade edildi.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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