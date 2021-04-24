Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu
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Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana iki taraf arasında süren çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yerinden edilen bu kişilerin bazılarının ülke içinde başka bölgelere sığındığı kaydedilen açıklamada, bazılarının da komşu ülke Sudan'a göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

BM, daha önce Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 150 kişinin açlıktan öldüğünü açıklamıştı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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