Etiyopya'nın Tigray bölgesinde askeri operasyonun ardından hayat normale dönüyor
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Etiyopya'nın Tigray bölgesinde askeri operasyonun ardından hayat normale dönüyor

28.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:21
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde askeri operasyonun ardından hayat normale dönüyor

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından bölgede hayatın normale döndüğü bildirildi.

Etiyopya'nın kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından bölgede hayatın normale döndüğü bildirildi.

Etiyopya devlet televizyonu EBC'nin haberine göre, bölgede güvenlik sağlandı, devlete ait bazı kurum ve kuruluşlar yeniden faaliyete geçti.

TPLF isyancılarının elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'deki Etiyopya Ticaret Bankası şubesi de yeniden faaliyete geçen kurumlar arasında yer aldı.

Tigray'daki devlet kurumları, askeri harekatın başlaması sonrası faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti.

Çatışmalar nedeniyle 55 binden fazla Etiyopyalı Sudan'a sığındı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonun 28 Kasım'da tamamlandığını açıklamıştı.

Etiyopya, isyancı TPLF elebaşlarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon Etiyopya birri (2 milyon lira) ödül dağıtılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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