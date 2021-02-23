Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 75'ten fazla uluslararası yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor
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Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 75'ten fazla uluslararası yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor

23.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:23
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 75'ten fazla uluslararası yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmalardan etkilenen kişiler için 75'ten fazla uluslararası yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiği bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmalardan etkilenen kişiler için 75'ten fazla uluslararası yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiği bildirildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Mufti, bölgede 75'ten fazla yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşarak "Bölgedeki 92 dağıtım merkezinde şimdiye kadar 2 milyondan fazla kişiye yardım dağıtıldı." dedi.

Çatışmalar sürüyor

Etiyopya'da bir dönem Tigray'ı yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik Kasım 2020'de başlatılan operasyon sürüyor.

Çok sayıda elebaşı sağ veya ölü ele geçirilirken, Birleşmiş Milletler (BM), bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğünü rapor ediyor.

Etiyopya hükümeti, Tigray için ülke çapında yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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