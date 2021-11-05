Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde hükümete destek gösterileri düzenlendi

Etiyopya'da isyancıların Oromiya ve Amhara eyaletindeki ilerleyişi sonrası binlerce kişi, hükümet güçlerine destek için gösteri düzenledi.

FANA televizyonunun haberine göre, Oromiya'nın Adama, Şaşemenya, Sebeta ve Jimma gibi büyük kentlerinde bu sabah isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Ordusuna (OLA) karşı federal orduya destek gösterisi yapıldı.

Göstericiler, Etiyopya'yı böleceğini ileri sürdükleri gruplara karşı, orduya katılma ve savaşmaya hazır oldukları sloganları attı.

Öte yandan ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın ülkedeki üst düzey yetkililerle temasları sürerken hükümete karşı savaşan 10'a yakın isyancı grup ve muhalifler dün yeni ortak cephe kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Dünyadan ateşkes çağrısı

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

ABD, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve bazı Afrika ülkeleri, çatışmaların bir an önce durması ve müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı.

Etiyopya ordusu, geçen yıl sonu operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.

Ülkenin kuzeyinde son 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

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