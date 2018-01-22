Etiyopya'nın Mısır'ın "Hedasi Barajı" Teklifini Reddetmesi

Mısır Dışişleri Bakanlığının, Etiyopya yönetimine, Hedasi Barajı'yla ilgili sunulan teklifin reddedilmesinden duyduğu endişeyi ilettiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, Mısır'ın teklifinin reddedilmesiyle ilgili bilgi almak üzere Etiyopyalı mevkidaşı Workneh Gebeyehu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın, "Hedasi Barajı konusunda yaşanan anlaşmazlık için herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyecekleri" yönündeki açıklamasının teyit edildiğini ifade eden Ebu Zeyd, Şükri'nin, mevkidaşı Gebeyehu'ya söz konusu açıklamalardan duydukları endişeyi ilettiğini aktardı.

Mısır'ın teklifinin görüşülmesi için 3'lü bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmış olmasına rağmen bu açıklamanın yapıldığını kaydeden Ebu Zeyd, Mısır'ın, Etiyopya ve Sudan'ın söz konusu teklifle ilgili resmi tavrını öğrenmek için toplantının yapılacağı zamanı bekleyeceğini ve ne yapılması gerektiğine ondan sonra karar vereceğini sözlerine ekledi.

Gebeyehu ise Şükri'ye, Başbakan Desalegn'ın açıklamalarının bağlamından koparıldığını söyledi.

Desalegn, önceki gün yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlığın çözümü için Dünya Bankasının hakemlik yapması teklifini reddettiklerini belirterek, "Etiyopya, Hedasi Barajı konusunda herhangi bir üçüncü tarafın hakemliğini kabul etmeyecek." demişti.