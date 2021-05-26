Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon kişi göç etti
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Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon kişi göç etti

Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon kişi göç etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon kişinin göç ettiğini açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon kişinin göç ettiğini açıkladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Tigray ve komşusu Afar ile Amhara bölgelerinde 265 noktada toplanan milyonlarca kişinin, acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 1,7 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Tigray bölgesinde 1 milyon 645 bin, Afar'da 48 bin, Amhara'da ise 20 bin kişinin göç ettiği belirtildi.

Göç eden yüzbinlerce kişinin güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğu, gıda, su, sağlık ve eğitim alanlarında acil desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Tigray'da çatışmalar sürüyor

Kuzeydeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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