Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışma sosyal medyaya taşındı - Haberler
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Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışma sosyal medyaya taşındı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışma sosyal medyaya taşındı

Etiyopya'nın kuzeyinde yaklaşık 10 aydır isyancılar ve hükümete bağlı güçler tarafından verilen savaş sosyal medya kanallarında da aynı hızla sürüyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde yaklaşık 10 aydır isyancılar ve hükümete bağlı güçler tarafından verilen savaş sosyal medya kanallarında da aynı hızla sürüyor.

Harvard Üniversitesinin Teknoloji ve Sosyal Değişim (TaSC) grubunun hazırladığı son rapora göre, hem hükümet yanlıları hem de isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) taraftarları ülke içi ve dışında örgütlenerek savaşı dezenformasyonla sosyal medyada devam ettiriyor.

Savaşın başında Facebook'ta yürütülen propaganda mücadelesinin Twitter'a taşındığı aktarılan raporda, kampanyaya katılan birçok kişinin hesabının 2020'de açıldığı belirtildi.

Raporda, tarafların öne çıkabilmek için "kopyala-yapıştır, sahte kimlik oluşturma ve tahrik edici hızla yayılan sloganlar kullandığına" dikkati çekildi.

Tigray aktivistlerinin "Tigray'daki savaşı durdur", "Tigray soykırımı" ve "Tigray'ın yanındayım" gibi etiketlerle propaganda yürüttüğü ve soykırım kelimesinin kampanyanın merkezinde olduğu kaydedilen raporda, hükümet yanlılarının savaşa karşı olan herkesi TPLF yanlısı olarak etiketlediği aktarıldı.

Raporda, ABD gibi ülkelerdeki geniş Etiyopya diasporasının örgütlü şekilde kampanyaya dahil olduğu aktarılırken, hükümet yanlılarının özellikle İngiliz medya kuruluşu BBC'nin daha önce yaptığı ve sonradan sildiği bir çarptırma haber de olduğu gibi uluslararası medya kuruluşlarını hedef aldığı ifade edildi.

Her hafta başka bir katliam ve insani dramın yaşandığı ülkenin kuzeyinde, abluka koşulları yüzünden milyonlarca kişi çaresiz şekilde yardım beklerken, 4 Kasım 2020'de başlayan savaşın diğer bölgelere sıçraması daha fazla kişinin evinden olmasına yom açtı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, çatışmaların merkezi konumundaki 7 milyon nüfuslu Tigray eyaletinde şu anda 5,2 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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