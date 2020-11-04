Etiyopya'nın kuzeyinde tüm iletişim hatları kesildi
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Etiyopya'nın kuzeyinde tüm iletişim hatları kesildi

04.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:04
Etiyopya'nın kuzeyinde tüm iletişim hatları kesildi

Etiyopya'da federal hükümete "savaş açan" kuzeydeki Tigray eyaleti yönetimine karşı askeri harekat başlatılması sonrası bölgedeki tüm iletişim hatları kesildi.

Etiyopya'da federal hükümete "savaş açan" kuzeydeki Tigray eyaleti yönetimine karşı askeri harekat başlatılması sonrası bölgedeki tüm iletişim hatları kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerel sakinler, eyaletteki yakınlarına ve akrabalarına telefon ya da internet üzerinden erişim sağlayamıyor.

Kesintinin gece saatlerinden bu yana sürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), kendi hava sahası üzerindeki tüm uçuşlara yasak getirdiğini ve ülkenin kuzeyinde konuşlu ulusal ordu birliklerinin kendi safına geçtiğini ileri sürdü.

Bu arada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, bu sabah, ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan TPLF'ye karşı askeri harekat yapılacağını duyurdu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylül ayında yerel yönetim seçimlerini yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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