Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
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Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Etiyopya'nın kuzeyinde 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle Tigray, Afar ve Amhara eyaletlerinde 5,5 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle Tigray, Afar ve Amhara eyaletlerinde 5,5 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Tigray'da görülen ve komşu eyaletleri de etkileyen çatışmalardan ötürü, milyonlarca insan büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Tarım ürünlerinin yüzde 90'ının yağma, yangın ve yıkım nedeniyle toplanamadığının tahmin edildiği bölgede 17 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yüzde 15'i yağmalandı veya kesildi.

Tigray, Amhara ve Afar'da Haziran 2021 itibarıyla 5,5 milyon insan yüksek seviyeli gıda güvensizliği yaşarken bunun 350 bini, kıtlıkla yüz yüze durumda bulunuyor.

FAO, bölgedeki insani krizin alarm verici seviyede olduğu uyarısında bulunurken yerel ekonominin de yıkıma uğradığına dikkati çekti.

ABD'den süresiz ateşkes çağrısı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le yaptığı telefon görüşmesinde tek taraflı ateşkes yerine Tigray'da müzakere edilmiş ve süresiz bir ateşkes çağrısı yaptı. Blinken, Tigray'daki Eritre kuvvetlerinin ve Amhara milislerinin de çekilmesini istedi.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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