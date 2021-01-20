Etiyopya'nın kuzeyinde 1,8 milyon kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı
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Etiyopya'nın kuzeyinde 1,8 milyon kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı

20.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:18
Etiyopya'nın kuzeyinde 1,8 milyon kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı

Etiyopya'da, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyon sonrası 1,8 milyon kişiye insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı bildirildi.

Etiyopya'da, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyon sonrası 1,8 milyon kişiye insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı bildirildi.

Etiyopya Barış Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilere, gıda ve sağlık malzemesi başta olmak üzere insani yardım malzemesi dağıtıldığı belirtildi.

Operasyon sonrası ülkenin kuzeyinde 1,8 milyon kişiye insani yardım yapıldığı aktarılarak, hükümetin, yardım kuruluşlarıyla 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde yapılan yardım çalışmalarının ordu birliklerince korunduğu bilgisi de paylaşıldı.

- Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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