Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması
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Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Hedasi Barajı ile ilgili konuştu Açıklaması

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ülkesinin büyük oranda yapımını tamamladığı Hedasi Barajı olarak da bilinen "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı"yla ilgili, "Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek.

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Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ülkesinin büyük oranda yapımını tamamladığı Hedasi Barajı olarak da bilinen "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı"yla ilgili, "Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek. Hala 65 milyon insanın elektriği yok. Biz bu barajı elektriğe erişimi olmayan 65 milyon insan için istiyoruz." dedi.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Gebremichael, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisini ziyaret etti. Burada AA İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ile görüşen Gebremichael, yürüttükleri çalışmaları anlattı. Coşkun da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarıyla ilgili Gebremichael'e bilgi verdi.

Gebremichael, ziyarette yaptığı açıklamada, İstanbul'da başkonsolosluklarını 3 yıl önce açtıklarını, iki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Etiyopya'nın yanında olduğunu belirten Başkonsolos Gebremichael, "Türkiye ile güçlü bir bağımız var." dedi.

Ülkesince Nil Nehri üzerinde yapımı devam eden Büyük Etiyopya Rönesans Barajı hakkında bilgi veren Gebremichael, geçen yıl barajın ilk dolum aşamasının gerçekleştiğini aktardı.

Barajın yapımına Nil Nehri'nin üzerinden geçtiği Sudan ve Mısır'ın karşı çıktığını dile getiren Gebremichael, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sudan ve Mısır'ın nehir üzerinde barajı bulunuyor. Bizim amacımız suyu kontrol etmek ya da tüketmek değil, tek amacımız elektrik üretmek. Hala 65 milyon insanın elektriği yok. Biz bu barajı elektriğe erişimi olmayan 65 milyon insan için istiyoruz. Bu barajın, aşağıda kalan ülkelere hiçbir zararı yok. Ayrıca baraj yapımından sonra iş gücü ve sanayileşme büyük oranda artacak, milyonlarca insanı da fakirlikten kurtarmış olacağız. Barajın kimseye zararı yok üstelik birçok kişiye faydası olacak."

Geçen yıl su tutulmaya başlanan barajda 4,9 milyar metreküp dolum gerçekleştiğini aktaran Gebremichael, bu sene de 13,5 milyar metreküp su doldurmayı hedeflediklerini ve yine bunu yağmur sezonuna denk getireceklerini söyledi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki sorunlardan da söz eden Gebremichael, "Tigray bölgesi ayrı bir yönetime sahip. Etiyopya'daki federal yönetim sistemi, etnik kökene dayanıyor. Etiyopya hükümeti için zorluk yaratan bir konu. Tigray'da federal hükümeti yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, son 30 yıldır yönetimdeydi. Bu sistem bütün yönetim şeklini altüst etti. Kendi çıkarları için insanları bölme politikasını izlediler. Etiyopya halkını oldukça sömürdüler ve onlara karşı çıkıldığında insanları öldürdüler, işkence ettiler. İnsan haklarını ihlal ettiler" diye konuştu.

Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin reform başlattığını kaydeden Gebremichael, hukuk ve siyasi yönetimde reformların devam ettiğini söyledi. Hükümetin Tigray bölgesine operasyon yaptığını ifade eden Gebremichael, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden birçok kişinin tutuklandığını aktardı.

Etiyopya'nın İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, ziyaretin ardından Coşkun'a, Etiyopya'nın geleneksel desenlerinin bulunduğu bir tabak ve Etiyopya kahvesi hediye etti.

Cemal Coşkun da 2020'de Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı AA almanağını, Gebremichael'e takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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