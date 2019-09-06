Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı

06.09.2019 15:30

ADDİS Etiyopya'nın işkence ve insan hakları ihlalleriyle özdeşleşen ve geçen yıl kapatılan hapishanesi Maekelawi 4 günlüğüne halkın ziyaretine açıldı.

Başkent Addis Ababa'daki tek ve iki katlı yan yana koğuş ve hücrelerden oluşan Maekelawi hapishanesinin açılışına eski mahkumların yanı sıra Adalet Bakanı Birhanu Tsegaye ve Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Meaza Ashefani de katıldı.

Etiyopya Yüksek Mahkemesi Başkanı Ashenafi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan acıların unutulmaması için hapishaneyi dönüştürme kararı aldıklarını kaydederek, "Artık ülkemiz adaletin hakim olduğu yeni bir döneme doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

"Kapı çalındığında çok korkuyorduk"

Komünist Derg rejimi sırasında 6 ay hapishanede kalan Şemsu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiye dair hatırladığı tek şeyin "acı" olduğunu söyledi.

Bu günleri gördüğüne inanamadığını belirten Muhammed, "Geceleri kapı çalındığında çok korkuyorduk çünkü bu birisinin öldürülmeye yahut işkenceye götürüldüğü anlamına geliyordu. Sabah kalktığımızda kim eksik diye hep birbirimize bakardık." diye konuştu.

"Ayak tırnaklarımı söktüler"

Yaklaşık 10 yıl önce hapishanede kalan aktivist Woku Tadesse, yaşadıkları ve gördüklerinin tekrarlanmamasını istediğini vurgulayarak, tutuklu olduğu sürede defalarca işkenceye maruz kaldığını anlattı.

Ayak tırnaklarının söküldüğünü söyleyen Tadesse, "Beni sürekli Ginbot 7, Oromo Kurtuluş Cephesi ve Blue Parti gibi farklı siyasi gruplarla ilişkili olmakla suçladılar. Hapse atılmamın asıl nedeni halen iktidar koalisyonu olarak devleti yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesine (EPRDF) katılmayı reddetmemdi." diye konuştu.

Eski Başbakan Hailemariam Desalegn döneminde kapatılarak müzeye dönüştürülmesi kararı alınan hapishane nedeniyle Etiyopya hükümeti uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Desalegn'in istifasının ardından başbakan olan Abiy Ahmed, siyasi alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yaparak çok sayıda siyasi mahkumun serbest kalmasını sağlamıştı.

Kaynak: AA