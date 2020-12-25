Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 163'e çıktı
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Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 163'e çıktı

25.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:44
Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 163'e çıktı

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı 163'e çıktı.

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı 163'e çıktı.

Etiyopya Kamu Denetçiliği Enstitüsü, devlet televizyonu ETV'ye yaptığı açıklamada, Metekel bölgesinde yapılan katliamda ölenlerin sayısının 163 olduğunu, saldırı failleri arasında devlet memurlarının da bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Enstitü, katliamın ardından 31 bin kişinin de bölgeyi terk ettiğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Metekel'i ziyaret etmesinden bir gün sonra düzenlenen saldırının ardından bölgeye asker konuşlandırıldı.

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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