Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da TPLF saldırısına karşı önlemler artırıldı
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının saldırılarına karşı önlemler artırıldı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının saldırılarına karşı önlemler artırıldı.
Kamuya ait Etiyopya Yayın Kuruluşu (EBC), TPLF'nin Addis Ababa'ya saldırısına karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğunu duyurdu. Haber de, "Addis Ababa'nın güvenliğini sağlamak için kurulan görev gücü, TPLF terör örgütü yandaşlarına karşı önlem almaya başladı." ifadesi kullanıldı.
Alınan önlemler kapsamında Addis Ababa Barış ve Güvenlik Yönetim Bürosunun, şehir sakinlerine kendi silahlarını kaydettirme çağrısı yaptığı bildirildi.
Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.
TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.
Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
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