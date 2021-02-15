Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni
Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Bina açılışı, kurdele kesilmesi Ülkelerin milli marşlarının çalınması Bayrakların göndere çekilmesi Sergi alanının gezilmesi Sergi alanındaki fotoğraflar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...
Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Bina açılışı, kurdele kesilmesi
Ülkelerin milli marşlarının çalınması
Bayrakların göndere çekilmesi
Sergi alanının gezilmesi
Sergi alanındaki fotoğraflar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı