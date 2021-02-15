Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni
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Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni

15.02.2021 12:56 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:02

Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Bina açılışı, kurdele kesilmesi Ülkelerin milli marşlarının çalınması Bayrakların göndere çekilmesi Sergi alanının gezilmesi Sergi alanındaki fotoğraflar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...

Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Bina açılışı, kurdele kesilmesi

Ülkelerin milli marşlarının çalınması

Bayrakların göndere çekilmesi

Sergi alanının gezilmesi

Sergi alanındaki fotoğraflar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni düzenlendi.

Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni
Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni
Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni
Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

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