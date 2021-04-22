Etiyopya'nın Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Etiyopya'da etnik çatışmaların artmasının ardından 20 Nisan'da sokağa inen Amhara halkı hükümet karşıtı gösterilerine devam ediyor.

Etiyopya'da etnik çatışmaların artmasının ardından 20 Nisan'da sokağa inen Amhara halkı hükümet karşıtı gösterilerine devam ediyor.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromiya ve Benishangul-Gumuz gibi eyaletlerde Amhara topluluklarının hedef olmasına tepki gösteren halk, Amhara eyaletinin Bahirdar ve Gondar gibi çok sayıda şehrinde gösteri düzenledi.

Hükümeti Amhara halkının güvenliğini sağlayamadığı için eleştiren göstericiler, iktidar partisini ve Başbakan Abiy Ahmed'i hedef alan sloganlar attı.

Gösterilerinin ardından açıklama yapan iktidardaki Refah Partisi'nin (PP) yerel ortağı Amhara Refah Partisi (APP), protestocuların "haklı taleplerinin" anlaşıldığını, Amhara halkının güvenliğinin sağlanması için daha fazla çaba sarf edileceğini belirtti.

APP açıklamasında, muhalif Amhara Ulusal Hareketinin (NAMA) gösterileri kullanarak siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını da savundu.

5 Haziran'da halkın sandık başına gideceği Etiyopya'da iktidar partisi ülkenin kuzeyindeki isyan hareketi ve artan etnik çatışmalar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Eyaletin güneyinde olağanüstü hal ilan edildi

Etiyopya Savunma Bakanlığı, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amhara eyaletinin Kuzey Shewa ve Oromo Özel Bölgesi'nde etnik çatışmaların yaşandığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kuzey Shewa ve Güney Wollo'daki çok sayıda köy ve kasabada olağanüstü hal ilan edildiği aktarılan açıklamada, bölgeyi yönetecek özel bir komutanlık kurulduğu kaydedilmişti.

1 ayda 300'den fazla kişi öldü

Etiyopya Ombudsman Enstitüsü, 9 Nisan'da, Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda 1 ayda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Şiddet olaylarının, 19 Mart'ta, Oromo kökenli bir imamın cami önünde vurularak öldürülmesi sonrası patlak verdiği, Amhara eyalet güçleri ve burada yaşayan Oromo etnik grubundan sivillerin çatıştığı aktarılmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş