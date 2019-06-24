Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya...
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.
Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.
Kaynak: AA
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