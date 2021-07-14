Etiyopya'nın Amhara bölgesel devleti, isyancılara karşı savunma mücadelesi ilan etti

ADDİS Etiyopya'nın Amhara Bölgesel Eyalet Hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı bir savunma mücadelesi ilan etti.

ADDİS Etiyopya'nın Amhara Bölgesel Eyalet Hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı bir savunma mücadelesi ilan etti.

Amhara Bölgesel Eyalet Hükümetinden yapılan açıklamada, TPLF'in yeni taarruzlarla güneye doğru kentleri ele geçirirken, "işgalci güçleri" geri itmek için bir savunma mücadelesi ilan edildiği belirtildi.

TPLF'in Alamata ve Korem gibi kentleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, isyancıların ülkenin batı bölgesindeki Humera kentine doğru ilerlediği aktarıldı.

Eyaletin başkenti Mekelle dahil büyük kısmının kontrolünü ele geçiren TPLF, hükümetin ateşkes kararına uymayacağını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu