Etiyopya'nın 3 eyaletinde halk ertelenen seçimler için sandık başında - Haberler
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Etiyopya'nın 3 eyaletinde halk ertelenen seçimler için sandık başında

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopya'nın 3 eyaletinde halk ertelenen seçimler için sandık başında

Etiyopya'da 7 milyon kişi, 3 eyalette ertelenen seçimler için bugün sandık başına gidiyor.

Etiyopya'da 7 milyon kişi, 3 eyalette ertelenen seçimler için bugün sandık başına gidiyor.

Somali, Güney ve Harar eyaletlerinde güvenlik ve seçim kayıtlarında yaşanan aksaklık nedeniyle haziran ayında yapılamayan milletvekili seçimi bugün gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Güney eyaletinde 5 farklı etnik grup ülkede "Güney Batı" adını taşıyan 11. eyaleti meydana getirmek için referanduma gidecek.

Haziran seçimlerinde 436 sandalyeden 410'unu kazanan iktidardaki Refah Partisi'nin, sonuçları beklemeden 4 Ekim'de yeni hükümeti açıklaması bekleniyor.

Çok sayıda muhalif parti seçimi boykot ediyor. Çatışmaların yaşandığı Tigray'da ise seçimlerin ne zaman yapılacağı belirsiz.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya'da Meclis'te 547 sandalye bulunuyor.

Etiyopya anayasası, 80'den fazla etnik gruba sahip ülkede farklı grupların referandumla kendi eyaletlerini kurmasına izin veriyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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