Etiyopya, New York Times muhabirini sınır dışı etti
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Etiyopya, New York Times muhabirini sınır dışı etti

Etiyopya, New York Times muhabirini sınır dışı etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Etiyopya hükümetinin, New York Times muhabiri Siman Marks'ı sınır dışı ettiği bildirildi.

Etiyopya hükümetinin, New York Times muhabiri Siman Marks'ı sınır dışı ettiği bildirildi.

Etiyopya'da 2 senedir görev yapan Marks, sınır dışı edilmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Nobel Barış Ödülü'nü almasıyla ilgili haber hazırladığını ifade eden Marks, dün ülkeden sınır dışı edildiğini belirtti.

Etiyopya'da gazetecilere yönelik baskıyı eleştiren Marks, "Göçmen bürosu memurları, kibarca talep etmeme rağmen ne eşyalarımı toplamam için eve gitmeme ne de 2 yaşındaki güzel oğlum ve 2 köpeğimle vedalaşmama izin verdi." ifadesini kullandı.

Mart ayında basın akreditasyonu iptal edilen Marks, Etiyopya'nın önemli bir ülke olduğunun altını çizerek bu ülkeyle ilgili haber hazırlamaya devam edeceğini ve bir gün bu ülkeye geri dönmeyi planladığını kaydetti.

Etiyopya hükümeti, sınır dışı kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Marks, Etiyopya ordusu ile Eritreli ve milis müttefiklerinin Tigray bölgesindeki katliam ve cinsel saldırı iddialarıyla ilgili haber hazırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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