Etiyopya Mısır'ı "baraj müzakerelerini tıkamakla" suçladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Etiyopya Mısır'ı "baraj müzakerelerini tıkamakla" suçladı

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, Mısır'ı, Hedasi Barajı müzakerelerini tıkamaya çalışmakla suçladı.

Etiyopya Mısır'ı
16.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:12

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, Mısır'ı, Hedasi Barajı müzakerelerini tıkamaya çalışmakla suçladı.

Andargachew, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında devam eden müzakerelerin 5'inci günü sonunda yerel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Mısır, müzakerelerde talep ettiği her şeyi almak istiyor, ancak karşılığında hiçbir şey vermeye hazır değil" diyen Gedu Andargachew, Mısır'ın sadece kendi çıkarları üzerinde durmasının görüşmeleri sekteye uğrattığını söyledi.

Andargachew, Mısır'ın her zaman olduğu gibi bir ayağının görüşmelerde, diğer ayağının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde olduğunu ifade ederek, "anlaşma olmaksızın Etiyopya'nın barajı dolduramayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi Haber
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Yasmin Erbil Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk İzmir Kadın
Şu an buradasınız: Etiyopya Mısır'ı "baraj müzakerelerini tıkamakla" suçladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 22:29:52. #1.15#
title