Etiyopya: Mekelle şehri sivil zayiat olmadan alındı

Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de hiçbir sivilin zarar görmediğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, basında ileri sürülen iddiaların aksine Tigray eyaletinin başkenti Mekelle ele geçirilirken, sivillerin, halkın konut ve iş yerlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Askeri operasyonun tamamlandığı ve hükümetin şu anda suçluları yargı önüne çıkarmayı amaçladığı aktarılan açıklamada, yerinden olanlara ve operasyondan olumsuz etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmasının başladığı vurgulandı.

TPLF'nin savaşın sürdüğü ve direnişin başladığı gibi "yalanlara" başvurduğuna yer verilen açıklamada, Tigray halkının TPLF'nin aksine barış, özgürlük ve güvenliğe kavuşmayı arzuladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, en kısa zamanda Sudan'a kaçan mültecilerin de ülkesine geri getirileceği belirtildi.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı TPLF'nin federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Etiyopya hükümeti, geçen hafta, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girilmesinin ardından operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş