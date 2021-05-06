Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı onadı

Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı onadı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene'nin terör örgütü ilan edilmesi kararını onayladı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene'nin terör örgütü ilan edilmesi kararını onayladı.

Fana televizyonunun haberine göre, mecliste yapılan oturumda oy çokluğuyla alınan kararla iki siyasi grup da ülkenin terör örgütü listesine alınmış oldu.

Kararın alınmasında, bu grupların halka ve kamu mülküne zarar vermeleri, şiddet gruplarını eğitmesi ve silahlandırmasının etkili olduğu ifade edildi.

Kasım 2020'den bu yana bir dönem yönettiği Tigray eyaletinde hükümet güçleriyle çatışan TPLF, mevcut hükümetin gayrimeşru olduğunu ilan ederek hükümetin eyalet topraklarındaki egemenliğini tanımamıştı.

Barışçıl siyaseti benimseyen Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren OLF-Shene ise hükümet tarafından federal güçlere ve farklı etnik gruplara silahlı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı: 5 çocuk yaralandı
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı onadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:37:16. #1.14#

title