Etiyopya Meclisi, TPLF'yi terör örgütü listesine alan kararı onadı

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene'nin terör örgütü ilan edilmesi kararını onayladı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene'nin terör örgütü ilan edilmesi kararını onayladı.

Fana televizyonunun haberine göre, mecliste yapılan oturumda oy çokluğuyla alınan kararla iki siyasi grup da ülkenin terör örgütü listesine alınmış oldu.

Kararın alınmasında, bu grupların halka ve kamu mülküne zarar vermeleri, şiddet gruplarını eğitmesi ve silahlandırmasının etkili olduğu ifade edildi.

Kasım 2020'den bu yana bir dönem yönettiği Tigray eyaletinde hükümet güçleriyle çatışan TPLF, mevcut hükümetin gayrimeşru olduğunu ilan ederek hükümetin eyalet topraklarındaki egemenliğini tanımamıştı.

Barışçıl siyaseti benimseyen Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren OLF-Shene ise hükümet tarafından federal güçlere ve farklı etnik gruplara silahlı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş