Etiyopya meclisi, tartışmalı "dezenformasyon" yasasını geçirdi

13.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:54

Etiyopya, uzun süredir muhalefetin tepkilerine neden olan "nefret söylemi ve dezenformasyonu önleme" yasası teklifini meclisten geçirdi.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, basın organları ve sosyal medyada yer alan metin, fotoğraf ve görüntülerde nefret söylemi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesini hedefleyen yeni yasa teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

Hükümetin, şiddet, nefret ve ayrımcılığın önüne geçmek için yürürlüğe koyduğu yasa, kamuoyuna açıklandığı ilk günden bu yana farklı çevrelerin tepkisine neden oldu.

Yasanın, ağustos ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde muhalifleri sindirmek için kullanılabileceği ileri sürülüyor.

Etnik çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve evini terk ettiği ülkede, gerginliklerin arttığı dönemlerde sık sık internet kesintisine gidiliyor.

Kaynak: AA