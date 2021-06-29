Etiyopya meclisi, Fransa ve İtalya ile savunma alanındaki anlaşmaları onayladı

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da meclisin, Fransa ve İtalya ile savunma alanında imzalanan anlaşmaları onayladığı bildirildi.

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da meclisin, Fransa ve İtalya ile savunma alanında imzalanan anlaşmaları onayladığı bildirildi.

Etiyopya'da faaliyet gösteren yarı özel internet ağı Walta Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Birtukan Ayano ve Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Getachew Haile Mariam, imzalanan anlaşmalarla ilgili meclisi bilgilendirdi.

Ülke basın yasası nedeniyle, anlaşmaların içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken meclisin anlaşmaları oy birliğiyle onayladığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019'da Etiyopya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile savunma anlaşması imzalamıştı.

Macron, anlaşmanın ayrıca hava iş birliği, ortak operasyonlar, eğitim ve ekipman alımları için fırsatlar da sağlayacağını söylemişti.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu