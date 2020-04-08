Etiyopya Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Etiyopya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.
08.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:54
Etiyopya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.
Başbakan Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, salgının önlenmesini durdurmak için ülke genelinde OHAL uygulanacağını belirtti.
Açıklamada, alınan tüm önlemlere rağmen hastalığın hızlı yayıldığına işaret edildi.
Şimdiye kadar 52 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AA