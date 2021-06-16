Etiyopya, Kovid-19'la mücadelede COVAX kapsamında 400 bin doz aşı alacak
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Etiyopya, Kovid-19'la mücadelede COVAX kapsamında 400 bin doz aşı alacak

Etiyopya, Kovid-19'la mücadelede COVAX kapsamında 400 bin doz aşı alacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 400 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağı açıklandı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 400 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağı açıklandı.

Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alınan tedbir ve kontrollere rağmen Kovid-19 salgınının halk sağlığı için sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Salgınla mücadele için uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştıklarını belirten Tadesse, bu kapsamda 400 bin doz aşı alacaklarını kaydetti.

Bugüne kadar 2,5 milyon aşı alan Etiyopya'da 1,3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Ülkede 274 bin 480 kişide Kovid-19 tespit edilirken virüs nedeniyle 4 bin 257 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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