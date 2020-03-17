Etiyopya koronavirüs şüphesiyle bin kişiyi takibe aldı Etiyopya, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 kişinin temas kurduğu yaklaşık bin kişiyi takibe aldığını duyurdu.

Etiyopya, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 5 kişinin temas kurduğu yaklaşık bin kişiyi takibe aldığını duyurdu.

Etiyopya Kamu Sağlığı Enstitüsü, yaptığı açıklamada, ülkede 34 kişinin karantina altında tutulduğunu ve test sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Enstitü, şimdiye kadar testleri pozitif çıkan 5 kişiyle temas kuran ve tek tek tespit edilen bin kişinin ise takip altına alındığını belirtti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle tüm toplantı ve etkinlikler iptal edilirken, okullarda da eğitime ara verildi.

Afrika'daki vaka sayısı 400'ü geçti

Şimdiye kadar Afrika'da 30'dan fazla ülkede virüs görülürken, vaka sayısı da 400'ü aştı.

Liberya ve Nijerya'da bugün yeni vakalar görülürken, Ruanda'da virüse yakalananların sayısı 2'den 7'ye çıktı.

Kaynak: AA