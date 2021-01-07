Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi

07.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:28
Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) üst düzey 9 ismini gözaltına aldığını, 4 kişiyi de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) üst düzey 9 ismini gözaltına aldığını, 4 kişiyi de etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Tuğgeneral Tesfaye Aylew, FANA televizyonuna yaptığı açıklamada, eski Tigray Ticaret Bakanı Gebremedhin Tewolde, eski Tigray Ulaştırma Bakanı Woldegiorgis Desta ve Etiyopya'nın eski Sudan Büyükelçisi Abadi Zemo'nun da aralarında olduğu 9 ismin yakalandığını belirtti.

Aylew, 4 üst düzey ismin de öldürüldüğünü, bunlar arasında TPLF sözcülerinden Sekoture Getachew ve devlet televizyonu ETV'nin eski genel direktörü Zeray Asgedom'un da olduğunu açıkladı.

Operasyon, ordu, yerel güvenlik güçleri ve bölgeye atanan geçici Tigray hükümetiyle iş birliği halinde yapıldı.

Bölgede süren çatışmalardan ötürü 60 binden fazla Etiyopyalı komşu Sudan'a göç etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar 2 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Çağla Şıkel Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İsmail Kartal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Etiyopya, isyancıTigray Halk Kurtuluş Cephesinin 9 üst düzey ismini yakaladı, 4 kişiyi etkisiz hale getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 23:37:59. #1.15#
title