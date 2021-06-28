Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
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Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti

Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

ADDİS Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan etti.

ADDİS Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan etti.

Hükümet yaptığı açıklamada, Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Tigray'daki çiftçilerin hasat mevsimini (haziran, temmuz, ağustos) kullanmalarını sağlamak için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, bundan sonra bölgede yardım kuruluşlarının ordunun eskortu olmadan çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede TPLF güçlerinin hala dağınık bir durumda olduğu ve ara sıra saldırı yaptığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, TPLF destekçilerinin eyaletin başkenti Mekelle'de kutlamalar yaptığı görüldü.

"Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tigray bölgesindeki son olayların endişe verici olduğuna işaret ederek, "Krize askeri bir çözüm olmadığını bir kez daha gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştüğünü aktaran Guterres, "Düşmanlıkların etkili bir şekilde durdurulacağından umutluyum. Sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve siyasi çözümün bulunması esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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